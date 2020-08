Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kurz abgelenkt - ein Verletzter

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmittag (27.08.) in Herrenstrunden verletzt worden.

Der Skoda-Fahrer aus Wölfersheim war kurz vor 12:00 Uhr von Herrenstrunden in Richtung Bergisch Gladbach unterwegs. An der Einmündung Hombacher Weg wollte er nach links abbbiegen. Er hielt an und ließ den Gegenverkehr passieren.

Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Leverkusener mit seinem VW in die gleiche Richtung. Nach eigenen Angaben ließ er sich durch einen Fußgänger kurz ablenken und übersah dabei den stehenden Skoda.

Bei dem Auffahrunfall erlitt der 42-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf gut 10.000 Euro geschätzt; der Skoda ist abgeschleppt worden. (rb)

