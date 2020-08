Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200804.4 Grevenkop: Ohne Führerschein und berauscht unterwegs

Grevenkop (ots)

Montagnachmittag hat eine Streife in Grevenkop einen ihr bereits bekannten Mann überprüft und festgestellt, dass dieser berauscht am Steuer saß - einen Führerschein hatte der 20-Jähige zudem nicht.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Hauptstraße einen BMW, in dem sich ein Glückstädter befand, von dem die Beamten wussten, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Ein Drogenvortest bei dem 20-Jährigen verlief außerdem positiv auf Cannabis und Kokain, so dass der Beschuldigte sich einer Blutprobenentnahme stellen musste. Er wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Rauschmitteln verantworten müssen.

Wenn die Fahrt des 20-Jährigen nicht die erste unter dem Einfluss von Drogen war, so wird es nicht bei einem Bußgeld von 500 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten bleiben. Bei einem zweiten Verstoß erhöht sich die zu zahlende Strafe auf 1.000, bei einem dritten sogar auf 1.500 Euro. Die Dauer des Fahrverbots steigt dann auf drei Monate.

Merle Neufeld

