POL-IZ: 200804.3 Hillgroven: Einbruch in Firmengebäude

Am vergangenen Wochenende ist es in Hillgroven zu einem Einbruch in das Gebäude einer Autovermietung gekommen. Der Täter erbeutete Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagvormittag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Gebäude in der Dorfstraße. Er hebelte eine Tür auf und entwendete aus dem Inneren eine Geldkassette, die einen kleineren Betrag an Bargeld enthielt. Mitsamt seiner Beute verließ der Einbrecher das Objekt wieder. Hinweise auf seine Identität gibt es nicht.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

