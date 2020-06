Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oggersheim - Küchenbrand mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend, den 26.06.2020 kam es gegen 22:30 Uhr in einer Wohnung in der Friedrich-Bassemir-Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr Ludwigshafen konnte den Brand schnell löschen. Die Bewohnerin der Wohnung wurde in einer Klinik aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 1500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

