Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Verwertungsbetrieb - 1. Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Nach dem Brand in einem Verwertungsbetrieb in der Erbachstraße wurde der Brandort heute Morgen von Brandermittlern der Kriminalinspektion Ludwigshafen begangen. Es konnten keine Anhaltspunkte festgestellt werden, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hinweisen. Als Brandursache könnten Restbetriebsstoffe in Motorteilen in Frage kommen, die sich auf Grund der warmen Außentemperaturen und möglichem Funkenschlag bei Baggerarbeiten entzündeten. Ein Schaden ist nicht entstanden, da lediglich Schrott brannte.

