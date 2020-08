Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Aufmerksamer Nachbar ertappt Jugendliche

Bergisch Gladbach (ots)

Von ihrem Balkon aus haben Nachbarn in der Nacht zwei junge Männer daran gehindert, auf einen anderen Balkon zu klettern und einzubrechen.

Die Zeugen waren am 28.08. gegen 01:30 Uhr auf ihrem Balkon Im Hilgersfeld. Plötzlich hörten sie Stimmen von zwei Personen. Kurz darauf waren zwei junge Männer vor dem Balkon der Nachbarin zu sehen. Als einer die Reling umfasste und offensichtlich daran hochspringen wollte, sprach ihn ein Zeuge an. Die Jungs hatten bis dahin gar nicht bemerkt, dass sie beobachtet wurden.

Sofort hielt der Ertappte inne. Da er etwas in der Hand hielt, forderte der 29-jährige Zeuge ihn auf, den Gegenstand zu zeigen und an ihn zu übergeben. Tatsächlich kam der junge Mann unsicher auf ihn zu und reichte ihm einen Laserpointer. Derweil zog sich sein Kumpel die Kapuze seiner Jacke über den Kopf, bis tief ins Gesicht und forderte den anderen auf, abzuhauen. Ohne Hetze joggten beide dann gemeinsam in Richtung In der Auen davon.

Beide Personen waren dunkelhäutig und etwa 14 bis 16 Jahre alt. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Der eine trug eine schwarze Brille, eine Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der andere trug seine Haare an der Seite kurz und oben etwas hochstehend. Er war bekleidet mit einer schwarzen Weste, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhe.

Zeugen, die die beiden in der Nacht ebenfalls beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

