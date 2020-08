Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer am Zebrastreifen "Driescher Kreisel" verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 87-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag (27.08.) am "Driescher Kreisel" auf die Fahrbahn gestürzt.

Der Senior fuhr gegen 17:20 Uhr mit seinem Rad von der Fußgängerzone in Richtung Untere Hauptstraße. An dem Zebrastreifen am Kreisverkehr An der Gohrsmühle / Hauptstraße fuhr er auf die Fahrbahn, ohne auf den Vorrang der Autofahrer zu achten.

Zeitgleich war ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bergisch Gladbach von der Gohrsmühle in Richtung Stationsstraße unterwegs. Der Autofahrer ließ auf der Abbiegespur zunächst Fußgänger passieren und fuhr dann an. Den von rechts kommenden Radfahrer sah er nach eigenen Angaben zu spät und konnte einen Unfall nicht verhindern.

Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Senior zur ambulanten Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden. (rb) Anlage: -1- Foto

