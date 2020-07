Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannte Täter brechen in vier Wohnmobile /-anhänger in Wildeshausen ein +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18. Juni 2020, 00.00 Uhr, bis Dienstag, 07. Juli 2020, 08.00 Uhr, machten sich unbekannte Täter an vier in der Glaner Straße auf einem Firmengelände abgestellte Wohnmobile/-anhänger zu schaffen. Aus zwei Fahrzeugen wurde die Heizung bzw. Heizkörper fachgerecht ausgebaut und entwendet. Aus den beiden anderen Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen (760261).

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell