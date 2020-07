Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in den Amtshof der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 06. Juli 2020, gelangten unbekannte Täter gegen 23:10 Uhr in den Amtshof der Gemeindeverwaltung in der Straße Amtsheide. Im Gebäude wurde die verschlossene Tür zur Gemeindekasse aufgetreten. Durch das Auslösen der Alarmanlage ließen der oder die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen (759463).

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell