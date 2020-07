Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand von Stallgebäuden in Hude +++ Ergänzungen

Delmenhorst (ots)

Die bereits veröffentlichte Pressemitteilung kann um folgende Informationen ergänzt werden:

Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch den tatkräftigen Einsatz der Feuerwehrkräfte verhindert werden, sodass das Wohnhaus weiterhin bewohnbar ist. Die Lösch- und Nacharbeiten dauerten noch zum späten Nachmittag an.

Bei dem leicht verletzten Mann handelte es sich um den 54-jährigen Bewohner des Hauses, der zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Durch das Feuer in den Ställen mussten sechs Bullen durch einen Veterinär aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden. Zwei weitere Bullen verendeten bereits in dem brennenden Gebäude. Ein Großteil des Tierbestandes konnte jedoch gerettet werden.

Der Brandort wurde für die bevorstehenden Ermittlungen zur Brandursache durch die Polizei beschlagnahmt. In den folgenden Tagen werden die Brandermittler den Brandort aufsuchen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, liegt jedoch im hohen sechsstelligen Bereich.

Durch den Einsatz der Rettungskräfte ist es zu keinen Verkehrsbehinderungen oder ähnlichen Störungen gekommen.

Bereits veröffentlichte Pressemitteilung:

"Am Dienstag, den 7. Juli 2020, gerieten gegen 11:30 Uhr zwei Stallgebäude aus bislang ungeklärter Ursache im Milchweg in Hude in Vollbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich mehrere Kühe und Bullen in den Ställen, von denen ein Großteil vor dem Feuer gerettet werden konnte. Einige der Bullen müssen jedoch aufgrund ihrer Verletzungen notgeschlachtet werden. Neben den Tieren zog sich ein auf dem Hof arbeitender Mann durch das Feuer leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch die Rettungssanitäter behandelt wurden. Derzeit sind insgesamt sieben Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden am Brandort mit den Löscharbeiten betraut. Die beiden Stallgebäude sind bereits bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ein Übergreifen auf das mit den Stallgebäuden verbundene Wohnhaus wird aktuell durch den Einsatz der Feuerwehr zu verhindern versucht. Informationen zur Schadenshöhe oder der Brandursache liegen aktuell noch nicht vor."

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell