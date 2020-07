Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 49-jährige Radfahrerin aus Lemwerder wurde am Montag, 6. Juli 2020, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Gegen 13:50 Uhr befuhr die 72-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die Straße "Breite Fahr" in Richtung Stedinger Straße und beabsichtige nach rechts in den "Altenscher Ring" abzubiegen. Dabei übersah sie die bevorrechtigte Radfahrerin, die vom "Altenescher Ring" in die "Breite Fahr" abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt.

Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Gegen die 72-jährige wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

