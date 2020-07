Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannte Täter entwenden Pedelec aus einer Garage in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 06. Juli 2020, 23.00 Uhr, bis Dienstag, 07. Juli 2020, 03.40 Uhr, gelangten unbekannte Täter über ein zuvor zerstörtes Fenster in eine Garage in der Straße Hohenkamp. Aus der Garage wurde ein Pedelec der Marke Gazelle entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen (758109).

