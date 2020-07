Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Sturz mit E-Bike

Sprockhövel (ots)

Am 12.07. gegen 14:00 Uhr befuhr eine 51-jährige Ennepetalerin die Gevelsberger Straße in Richtung Mittelstraße mit ihrem E-Bike. Als sie über einen abgesenkten Bordstein von der Straße auf den Gehweg fahren wollte, rutschte das Vorderrad weg und die Ennepetalerin stürzte zu Boden. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

