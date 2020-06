Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau/-Hochkreuz: Steine auf die Fahrbahn geworfen - Tatverdächtiger ermittelt

Nach mehreren gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, bei denen jeweils Steine oder Glasflaschen von der Haltestelle "Rheinaue" auf die Fahrbahn der BAB 562 geworfen wurden, konnte inzwischen ein 57-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden (siehe dazu unsere Meldung vom 24.06.2020, 13:44 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4633306).

Der 57-Jährige hatte am vergangenen Mittwoch (24.06.2020) erneut an der Haltestelle "Rheinaue" randaliert und einen Schaltkasten im Gleisbett beschädigt, was zu einer größeren Störung des Bahnverkehrs führte. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die den 57-Jährigen am Tatort antreffen konnte. Da sich vor Ort Hinweise auf eine mögliche Erkrankung ergaben, wurde durch das Ordnungsamt die Unterbringung in einer Klinik veranlasst. Ein Rettungswagen brachte den Mann dorthin. Die Auswertung der Überwachungsvideos der Haltestelle ergab, dass er auch als Tatverdächtiger für die zurückliegenden Stein- und Flaschenwürfe in Frage kommt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 2 wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßen- und Bahnverkehr gegen den 57-Jährigen dauern weiter an.

