Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Bischoffingen: Brand einer Scheune

Freiburg (ots)

Am 16.04.2020 gegen 10:15 Uhr kommt es in Vogtsburg-Bischoffingen in der Amthofstraße zum Brand einer Scheune. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entdeckte ein Nachbar das Feuer, welches sich von einem Thermokomposter ausgehend, über Sträucher auf eine angrenzende Scheune ausbreitete. Durch eigene Löschversuche konnte der Brandentdecker die Flammen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr so eindämmen, dass es bei relativ geringem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro blieb. Als Brandursache wird unsachgemäß entsorgte heiße Asche vermutet. Das Polizeirevier Breisach führt die weiteren Ermittlungen.

