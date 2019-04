Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Frau stürzte mit Fahrrad auf dem Radweg der Rheinbrücke

Wesel (ots)

Am Ostersonntag, 21.04.2019, gegen 13:50 Uhr kam es in Wesel auf der Rheinbrücke zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Eine 75-jährige Frau aus Siegen befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Rheinbrücke in Wesel in Fahrtrichtung Wesel. Hierbei nutzte sie den für ihre Richtung falschen Radweg. Eine 58-jährige Frau aus Xanten kam ihr mit dem Fahrrad entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrräder. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 58-Jährige, zog sich Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Wesel verbracht wo sie stationär verblieb. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

