Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March/Ihringen - Handyverstöße

Freiburg (ots)

March/Ihringen - Bei Verkehrskontrollen am Mittwoch, 15. April 2020, zwischen 10:20 Uhr und 12:30 Uhr, konnten in March-Hugstetten sowie in Ihringen durch die Polizei insgesamt neun Handyverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei abermals an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer und weist daraufhin: wer das Handy am Steuer nutzt, gefährdet sich selbst und auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Beim Halten eines Mobiltelefons während der Fahrt droht ein Bußgeld in Höhe von 100 EUR sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Auch wer mit dem Handy in der Hand auf dem Fahrrad sitzt und fährt, riskiert ein Bußgeld von 55 Euro.

