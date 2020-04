Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Körperverletzung - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2020, kam es gegen 16:15 Uhr zu einer Körperverletzung in der Markgrafenstraße auf Höhe Hausnummer 93. Ein bislang unbekannter Täter soll dem 29-jährigen Geschädigten mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser blutete und medizinisch versorgt werden musste. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Luckenbachweg.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 178 cm, 25 bis 30 Jahre, kurze Haare, schmale Statur Kleidung: schwarze Baseballmütze (nach vorne gerichtet), Jeans, kariertes Hemd

Das Polizeirevier Freiburg Süd (0761 882-4421) sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Täter oder das Tatgeschehen machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell