Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Fahren unter Drogeneinwirkung

Freiburg (ots)

March - Unter Drogeneinfluss stand ein Autofahrer, der am 15. April 2020, gegen 18:10 Uhr, auf der L 187 Richtung March fahrend festgestellt und letztendlich in March-Buchheim überprüft wurde. Ein entsprechender Test verlief positiv und zeigte den Wirkstoff THC an. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und er wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell