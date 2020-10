Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - GPT schnappt durchreisende Drogenschmuggler

Gronau (ots)

Über die Bundesstraße 54 in Gronau sind am Freitag vergangener Woche mehrere Personen in das Bundesgebiet eingereist, die verbotene Substanzen mit sich führten. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams stellten insgesamt circa 40 Gramm Marihuana bei den Männern im Alter von 19 bis 29 Jahren aus Lengerich, Sassenberg, Lippetal und Lippstadt sicher. Gegen 18.15 Uhr geriet der Lengericher in die Kontrolle. Die anderen Personen hielt das internationale Team gegen 19.45 Uhr an. Die Schmuggler müssen sich nun Strafverfahren stellen. Die Drogen wurden ihnen abgenommen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell