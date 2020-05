POL-ROW: ++ Reisebus vom Firmengelände gestohlen ++ Unbekannte spannen Fischnetz im Weichelsee ++ Radfahrerinnen nach Kollision verletzt ++ Unachtsam vom Grundstück gefahren - Zwei Menschen verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Reisebus vom Firmengelände gestohlen

Rotenburg. Einen kompletten Reisebus haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes von einem Firmengelände am Lauenbrücker Weg gestohlen. Dort sei der schwarze, 10 Jahre alte Omnibus des Herstellers Bova vom Typ Magiq in den vergangenen Wochen abgestellt gewesen. Als der Fahrzeughalter am Montag auf das Firmengelände kam, war der Bus weg. Das Fahrzeug habe dort abgemeldet, ohne Kennzeichen, mit nur wenig Benzin und schwacher Batterie zum Verkauf gestanden. Am Abstellplatz des gestohlenen Busses blieb nur noch ein kreisrunder Dieselfleck zurück. Die Polizei geht von einem Schaden von über dreißigtausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Reisebusses bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Unbekannte spannen Fischnetz im Weichelsee

Rotenburg. Ein Angler hat am vergangenen Wochenende ein Fischnetz im Weichelsee entdeckt. Es war quer durch den ganzen See gespannt. Da sich einige Fische darin verfangen haben, geht die Polizei davon aus, dass das Netz schon längere Zeit ausgelegt war. Die Rotenburger Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Wilderer bitte unter Telefon 04261/947-0.

Radfahrerinnen nach Kollision verletzt

Rotenburg. Zwei Radfahrerinnen haben sich am Montagvormittag bei einer unglücklichen Kollision in der Wittorfer Straße zum Teil schwer verletzt. Eine 67-jährige Radlerin war gegen 11 Uhr stadteinwärts unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 56-jährige Frau, ebenfalls auf dem Rad. Als die 67-Jährige plötzlich stoppte und mit ihrem Fahrrad wenden wollte, konnte die 56-Jährige hinter ihr einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Frauen kamen zu Fall. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen am Bein und Schürfwunden zu. Die Jüngere der beiden erlitt einen Beinbruch. Beide Frauen wurden im Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht.

Unachtsam vom Grundstück gefahren - Zwei Menschen verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Hirtenweg sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahranfänger hatte gegen 19.30 Uhr mit seinem BMW von einem Grundstück fahren wollen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Mercedes eines 23-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge zogen sich der Unfallverursacher und sein 19-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

