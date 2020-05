Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrer beim Rangieren verletzt ++ Ladendieb mit klarem Vorsatz ++

Rotenburg (ots)

Radfahrer beim Rangieren verletzt

Rotenburg. Durch das unglückliche Rangiermanöver eines 30-jährigen Autofahrers ist am Sonntagabend ein Radfahrer im Waldweg verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr hatte der Mann vor einem Pizzalieferservice rückwärtsfahren wollen und dabei vermutlich nicht in den Rückspiegel geschaut. Hinter seinem Fahrzeug befand sich ein 20-jähriger Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann Verletzungen an seinem Bein zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Ladendieb mit klarem Vorsatz

Rotenburg. Mit dem Vorhaben "günstig einzukaufen" ist ein 22-jähriger Mann am Sonntagabend in den Verkaufsshop einer Tankstelle an der Harburger Straße spaziert. Er steckte elf Dosen Bier und Süßigkeiten in seinen Rucksack und wollte sich damit aus dem Staub machen. Mitarbeiter beobachteten den Diebstahl und verständigten die Polizei. Später stellte sich heraus, dass der amtsbekannte Mann gar keine Zahlungsmittel bei sich hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell