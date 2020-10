Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201008-6: Einbrecher hielten sich auf andere Art fit - Brühl/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben aus einer Tanzschule und einer Sporthalle einen Tresor entwendet.

An einem Mehrzweckgebäude eines Sportvereins an der Von-Wied-Straße in Brühl machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07. Oktober) unbekannte Personen zu schaffen. Die Täter hebelten zwei Bürotüren auf und verschafften sich über die dort lagernden Schlüssel Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten. Aus den Büroräumen entwendeten sie einen Tresor. Schleifspuren des Tresors führten zur Eingangstür des Gebäudes. Beamte des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen zur Sache aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dieser Nacht geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Anderen Einbrechern hatte es augenscheinlich der Tanzsport angetan. Das Tanzstudio an der Hauptstraße in Kerpen verließen die Mitarbeiter am Dienstag (06. Oktober) gegen 22:30 Uhr. Am folgenden Nachmittag gegen 14:30 Uhr stellten sie einen Einbruch in das Studio fest und informierten die Polizei. Auch hier hatten unbekannte Tatverdächtige einen Tresor und Bargeld entwendet. Dazu hebelten sie eine Kellertür des Tanzstudios auf und begaben sich in das Gebäude. Dort durchsuchten die unbekannten Tatverdächtigen die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler von einer Flucht mit einem Fahrzeug aus. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 22 zu wenden. (akl)

