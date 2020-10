Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201008-4: Unbekannte stahlen einen von zwei hochwertigen AMG-Mercedes - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter zerstachen auf dem Grundstück eines 58-Jährigen zunächst einen Reifen eines geparkten Mercedes AMG A45 und fuhren mit dem AMG C63S davon.

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 22:45 Uhr gelang es Unbekannten, einen in der Eifelstraße geparkten und verschlossenen Mercedes AMG C63S mit einem derzeitigen Marktwert von etwa 50.000 Euro zu entwenden. Der Eigentümer, ein 58-jähriger Erftstädter, hatte den Wagen um 17:30 Uhr auf seinem Grundstück neben einem Mercedes AMG A45 geparkt und kurz vor dem Zubettgehen um 22:45 Uhr nochmals in alter Gewohnheit nach beiden Fahrzeugen geschaut. Dabei stellte er den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Am A45 war ein Reifen zerstochen worden. Vermutet wird, dass damit die Nachfahrt bei einer Tatentdeckung erschwert oder verhindert werden sollte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

