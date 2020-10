Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201008-3: Regenfallrohre entwendet - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Odenwald- und Taunusstraße demontierte ein Unbekannter an mehreren Häusern die Regenfallrohre aus Zink. Als ein Zeuge auf ihn aufmerksam wurde, ergriff der Mann die Flucht.

Der Zeuge (64) vernahm am Mittwochmorgen (07. Oktober) um 04:45 Uhr laute Geräusche außerhalb seiner Wohnung in der Odenwaldstraße. Zusammen mit seinem Hund ging er der Geräuschquelle nach. Er traf auf eine männliche Person, die im rückwärtigen Bereich eines der Wohnhäuser in der Taunusstraße stand. Als der Unbekannte den Zeugen erblickte, ergriff dieser die Flucht. Dem Zeugen fiel später auf, dass der Unbekannte an mehreren Häusern der Taunusstraße neun Fallrohre und auf der Odenwaldstraße drei Fallrohre mit einer Gesamtlänge von etwa 46 Metern abmontiert und entwendet hatte. Weitere Fallrohre waren beschädigt. Das Fallrohr an seiner eigenen Anschrift lag bereits transportbereit hinter dem Haus, worauf der Zeuge die Polizei informierte. Er gab an, dass der männliche Täter 170 bis 180 Zentimeter groß und komplett weiß gekleidet war.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in Tatortnähe Unbekannte bemerkt, die vermutlich auf einen Transporter Regenfallrohre luden und davonfuhren? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

