Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201008-2: Bauarbeiter frönten ihrer Fleischeslust - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die zwei Männer stahlen wiederholt Frischfleisch in einem Supermarkt nach immer gleichem Muster. Aller guten Dinge sind drei: Sie wurden bei ihrer dritten Tat vorläufig festgenommen.

Der Geschäftsführer (49) eines Verbrauchermarktes auf der Hauptstraße in Stommeln war am Mittwoch (07. Oktober) bereits auf zwei Ladendiebe sensibilisiert. Sie hatten seinen Angaben zufolge bereits an den beiden Vortagen (Montag und Dienstag) den Laden betreten, Frischfleisch bestellt und ohne zu zahlen den Verbrauchermarkt verlassen. Um 11:45 Uhr betraten die beiden Männer am Mittwoch den Laden erneut und standen fortan unter besonderer Beobachtung. Wie selbstverständlich gingen die Männer wieder zur Frischfleischtheke, bestellten etwas, ließen es sich aushändigen und beabsichtigten nach alter Manier, den Laden ohne zu zahlen zu verlassen. Dieses Mal erwartete der Geschäftsführer (49) zusammen mit einem Angestellten (56) die beiden Gewohnheitsdiebe hinter dem Kassenbereich und sprach diese an. Sie traten sofort die Flucht an. Während der eine festgehalten werden konnte, drehte sich der andere aus seiner Jacke und lief aus dem Laden. Hinzugerufenen Polizisten gab der 27-jährige Festgehaltene sofort den Diebstahl zu und nannte Namen und Erreichbarkeit seines 28-jährigen Mittäters. Seinen Angaben zufolge sollen sich beide an einer Baustelle in Stommeln aufhalten. Dort trafen die Polizisten auf den Mittäter (28). Beide aus dem Westerwald (Altenkirchen) stammenden Männer wurden nach der Personalienfeststellung entlassen. Bekannt ist, dass sich beide einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls stellen müssen; unbekannt ist, ob beide sich nun vegetarisch ernähren wollen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell