Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Binsfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 20.08.20 auf Freitag, 21.08.20 wurden mehrere Pkw in der Ortslage Binsfeld beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Bislang konnte festgestellt werden, dass fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Sachschadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Es ist nicht auszuschließen, dass noch andere Fahrzeuge Ziel dieser sinnlosen Aktion wurden. Zeugen, die verdächtige Personen zum Tatzeitpunkt im Bereich der Saalholzstraße bemerkt haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell