Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtrag zur Meldung Personensuche in Waldgebiet

Bitburg (ots)

Die eingeleiteten Suchmaßnahmen im Bereich von Malberg von Polizei und Feuerwehr konnten gegen 16.45 Uhr eingestellt werden. Die zeitgleich zu den Suchmaßnahmen weitergeführten Ermittlungen ergaben, dass der Auslöser für den Einsatz die Hilferufe einer verwirrten Person waren. Diese Person befand sich nach Überprüfung zu keinem Zeitpunkt in einer hilfsbedürftigen Lage. Die rufende Person hatte sich auch nicht in einem Waldgebiet befunden, sondern in dem Außenbereich eines Hauses. Durch die Lage des Hauses und der Beschaffenheit des Kylltals in diesem Gebiet, wurden die Hilferufe der Person auch noch in einiger Entfernung von Anwohnern gehört und deren Ursprung falsch lokalisiert. Durch dieses Ermittlungsergebnis konnten die Suchmaßnahmen eingestellt werden, da keine Gefahrenlage mehr für eine Person angenommen werden musste. Die Polizeiinspektion Bitburg bedankt sich für die Hinweise, die zu diesem Einsatz aus der Bevölkerung eingingen.

