Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 21.08.2020

Daun (ots)

Ereignis: Motorradfahrer verletzt, Verursacher flieht

Ort: Boxberg, K 39

Zeit: 20.08.2020, 15.20 Uhr

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer verletzte sich am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann war mit seinem Zweirad in einer Gruppe auf der K 39 von Gelenberg in Richtung Boxberg unterwegs. In einer Kurve kam den Fahrern ein weißer PKW auf deren Fahrbahn entgegen. Beim Ausweichen verlor der aus dem Kreis Viersen stammende Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und überschlug sich. Der Mann und sein Fahrzeug schleuderten in den rechtseitig gelegenen Straßengraben. Der unbekannte Autofahrer flüchtete. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Polizei zeigt starke Präsenz

Ort: Gerolstein, Stadtgebiet

Zeit: 34. Kalenderwoche

An mehreren Tagen der vergangenen Woche wurden durch Einsatzkräfte der Polizei Gerolstein und Daun, sowie Beamten der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführern, Kontrollmaßnahmen in der Ortslage von Gerolstein durchgeführt. Es konnten diverse Gegenstände und verbotene Substanzen, Betäubungsmittel, sichergestellt werden. Eine Person wurde vorläufig festgenommen, er befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Durch die Polizei wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Maßnahmen sollen auch zukünftig fortgeführt werden.

