Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 13.06.2020 gegen 21:00 Uhr hielt 28-jähriger Täter einen 24-jährigen Motorradfahrer im Bereich der Winzinger Straße in Neustadt an indem er vor dem Zweiradfahrer auf die Straße lief. Unvermittelt schlug der Täter gegen den Helm und den Oberkörper des Motorradfahrers. Ein zweiter noch unbekannter Täter kam hinzu und schlug ebenfalls auf den bereits am Boden liegenden Geschädigten ein. Erst durch das Eingreifen eines couragierten Zeugen ließen die Täter vom Opfer ab und flüchteten. Der Zeuge rannte den Tätern hinterher und konnte die eingesetzten Streifen auf einen der Täter aufmerksam machen. Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten. Im Rahmen der Flucht rannten die Täter offensichtlich durch mehrere Gärten im Bereich des Stadtteils Winzingen. Der gefasste Täter verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten im Gewahrsam der Polizei. Zeugen die einen flüchtenden Täter gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell