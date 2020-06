Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Feuerwehr- und Polizeieinsatz nach Gasaustritt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Nachmittag des 14.06.2020 gegen 16:30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger mit seiner Familie auffälligen Gasgeruch im Bereich einer Baustellengrube in der Hans-Geiger-Straße in Neustadt. Durch die kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr konnte dies bestätigt werden. Da zunächst eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Straße für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr durch die Polizei gesperrt. Durch Mitarbeiter der Stadtwerke Neustadt konnte das kleine Leck in der Gasleitung schnell gefunden und beseitigt werden. Die Straße konnte nach einer Stunde wieder freigegeben werden. Nach jetzigem Kenntnisstand ging durch das austretende Gas zu keiner Zeit eine Gefahr aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell