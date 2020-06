Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Diebstahl aus PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.06.2020, auf Samstag, den 13.06.2020, entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem in der Hetzelstraße in Neustadt abgestellten Ford Tourneo mehrere Gegenstände in einem Gesamtwert von etwa 320EUR. Aufbruchspuren konnten an dem Fahrzeug nicht festgestellt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06321 / 854-0; E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de).

