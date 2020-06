Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Aufgrund Alkoholkonsums Unfallschaden verursacht

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.06.2020, um 22.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Auffahrt zur B 271 von der Mannheimer Straße kommend. Ein vorausfahrender Pkw VW eines 29-jährigen Karlsruhers wollte an der Einmündung nach links Richtung Neustadt abbiegen, hielt aber zunächst verkehrsbedingt an. Ein 25-jähriger Bad Dürkheimer fuhr mit seinem Motorrad Yamaha hinter dem Pkw. Vermutlich beim rechts vorbeifahren und infolge starkem Alkoholeinfluss stürzte der Motorradfahrer seitlich gegen den anhaltenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 EUR. Bei dem Motorradfahrer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde beschlagnahmt.

