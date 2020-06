Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Insekt lenkt Motorradfahrer ab und verursacht Verkehrsunfall

Weisenheim am Sand (ots)

Ein 21-Jähriger Mannheimer befuhr mit seinem Motorrad der Marke Honda am 13.06.2020 gegen 18.00 Uhr die Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand. Ein Insekt setzte sich auf die Hand des Motorradfahrers und lenkte diesen ab. Hierbei übersah der Motorradfahrer einen geparkten Pkw der Marke Citroen. Es kam zum Anstoß mit Sachschaden. Durch den Anstoß stürzte der Motoradfahrer und verletzte sich hierbei. Der Mannheimer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR.

