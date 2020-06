Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 79-jährige Neustadterin stellte ihren PKW, einen Mazda CX 3, am 12.06.2020 um 18:00Uhr ordnungsgemäß in der Friedrichstraße in Neustadt ab. Als sie nur eineinhalb Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie eine Beschädigung an ihrem linken Außenspiegel feststellen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte beim Vorbeifahren den Schaden verursacht und sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Polizeiliche Ermittlungen bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06321 / 854-0; E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de).

