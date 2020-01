Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Mehrere Autoaufbrüche, Zeugen gesucht, Nachtragsmeldung

Rheinau (ots)

Mehr Wach- als Jagdhund musste ein Vierbeiner am Sonntagmorgen sein, als ein Unbekannter sich an dem Fahrzeug seines Herrchens zu schaffen machte. Zwischen 8:30 Uhr und 9 Uhr versuchte der Unbekannte lohnenswertes aus einem VW zu erbeuten, der zu dieser Zeit geparkt vor einem Vereinsheim in der Straße `Im Holer´ stand. Nachdem der Langfinger eine hintere Scheibe eingeschlagen hatte und vermutlich gerade ins Inneres greifen wollte, dürfte er mit Schrecken festgestellt haben, dass sich der Jagdhund des VW-Fahrers noch im Inneren befand. Ohne Beute musste der Unbekannte von dannen ziehen. Wie genau das Aufeinandertreffen der beiden im Detail verlief, bleibt unterdessen ein Geheimnis zwischen Autoaufbrecher und Vierbeiner. Im Zusammenhang mit dieser Häufung von Diebstählen aus Fahrzeugen suchen die Beamten des Polizeipostens Rheinau unter der Telefonnummer 07844 91149-0 weiterhin nach Zeugen.

Ursprüngliche Meldung vom Montag, 20.01.2020, 16:57 Uhr

POL-OG: Rheinau - Mehrere Autoaufbrüche, Zeugen gesucht

Rheinau Unbekannte machten sich im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen an insgesamt sieben Fahrzeugen zu schaffen. In mehreren Ortsteilen von Rheinau wurden zwei unverschlossene Wagen durchwühlt sowie fünf Autos aufgebrochen. Auffällig hierbei war, dass der oder die Pkw-Aufbrecher immer eine Seitenscheibe mit einem Gegenstand einschlugen, sich ins Fahrzeuginnere beugten und anschließend das Fahrzeug nach Wertsachen durchsuchten. Hinweise werden bei den Beamten des Polizeipostens Rheinau unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 entgegengenommen.

