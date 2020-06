Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weidenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Weidenthal (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020, befuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern um 20:50Uhr mit einem VW Lupo die Hauptstraße in Weidenthal. Bei Gegenverkehr fuhr dieser auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Astra auf, welcher hierdurch erheblich im Heckbereich beschädigt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 19-jährigen Fahrer Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung. Erstgenanntes konnte auch durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bestätigt werden, welcher einen Wert von 0,91 Promille aufwies. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren bezüglich einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, ihm droht unter anderem ein mehrmonatiges Fahrverbot.

