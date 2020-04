Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Autofahrer macht sich mit Handy-Spiel verdächtig

Östringen-Odenheim (ots)

Wegen eines Spiels auf seinem Handy machte sich am Mittwoch gegen 20.25 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer in Odenheim in der Nähe des Reit- und Fahrvereins verdächtig.

Schon mehrere Tage zuvor war derselbe Pkw zu unterschiedlichen Zeiten an gleicher Stelle aufgefallen. Mehrfach wollte eine Anliegerin den Fahrer ansprechen, allerdings fuhr jener immer weg, bevor ein Gespräch zustande kam. Auch weitere unbekannte Fahrzeuge hielten sich nach Angaben der Frau immer wieder im dortigen Umfeld verdächtig auf. Schließlich verständigte sie am Mittwochabend die Polizei, die zunächst erfolglos nach dem Auto fahndete.

Beim Gespräch mit dem ermittelten 51 Jahre alten Fahrzeughalter konnten die Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn dann aber rasch für Klarheit sorgen. Als Erklärung gab der Mann belegbar an, mit Hilfe seines Handys ein halbvirtuelles Spiel zu betreiben, für das er verschiedene Punkte in der "realen Welt" aufsuchen müsse. Ein solcher Punkt befinde sich unter anderem auf dem Hinweisschild vor dem Reitverein. Darüber hinaus klärte der "Verdächtige" auf, dass sich an gleicher Stelle auch ein Stopp für ein noch wesentlich bekannteres Spiel ähnlicher Art befinde, was auch die anderen "verdächtigen Fahrzeuge" erklären dürfte.

