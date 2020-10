Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201007-6: Siebenfacher Diebstahl aus LKW - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte schraubten Verkleidungsteile von LKW ab und entwendeten die dahinter verbauten NoX-Sensoren. Es entstand hoher Sachschaden.

In der Zeit zwischen Montag (28. September) und Montag (05. Oktober) 08:30 Uhr entwendeten Unbekannte vom Gelände eines MAN-Vertriebsunternehmers an der Europaallee sieben Schadstoffregelsensoren. Der oder die Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise auf das komplett umzäunte Gelände. Ohne weiteren Schaden zu verursachen, montierten sie die Sensoren aus und ergriffen die Flucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und erhofft sich die Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen oder hat womöglich unberechtigte Personen gesehen, die an den dort abgestellten LKW zu ungewöhnlichen Zeiten herumschraubten? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Telefonnummer 02233 52-0. (bm)

