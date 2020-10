Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201007-3: Sozia schwer verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (06. Oktober) sind ein Auto und ein Roller zusammengestoßen, so dass die Beifahrerin eines Rollerfahrers schwer verletzt wurde. Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 16-jähriger Schüler mit seiner 13-jährigen Schwester auf einem Roller die Stiftsstraße in Richtung Hahnenstraße (stadteinwärts) entlang. Nach Angaben des 16-Jährigen habe er sich einem Auto genähert, das in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf einer Parkfläche gestanden habe. Plötzlich sei der Autofahrer (22) in den fließenden Verkehr eingefahren. Der 16-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er und seine Schwester stürzten durch den Zusammenstoß zu Boden. Rettungskräfte brachten die 13-Jährige zur stationären Behandlung in eine Uniklinik. Ihr Bruder wurde leicht verletzt. Dem 22-jährigen Autofahrer entnahm ein Arzt eine Blutprobe, da seine Verkehrstüchtigkeit durch Medikamente beeinflusst schien. Die Eltern des Geschwisterpaares nahmen vor Ort den Roller entgegen. Das Auto des 22-Jährigen blieb verschlossen am Unfallort. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

