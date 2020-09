Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tannheim/Schwarzwald-Baar-Kreis) Kradfahrer verursacht Unfall und flüchtet (26.09.2020)

VS-Tannheim (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro ist die Folge einer Verkehrsunfallflucht, die am Samstag gegen 15 Uhr in der Zindelsteiner Straße begangen worden ist. Ein unbekannter Motorradfahrer befuhr die Zindelsteiner Straße in Richtung Ortsausgang, als er an der Kreuzung "Zur Brunnenstube" mit einem 21-jährigen Ford-Fahrer kollidierte. Daraufhin stürzte der Unbekannte, bat den 21-Jährigen, die Polizei nicht zu rufen, und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Der Motorrad-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: ungefähr 16 Jahre alt, orangefarbene Geländemaschine ohne Kennzeichen und blauer Rucksack. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu informieren.

