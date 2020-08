Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin wurde am Samstag, 29. August 2020, gegen 09.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Richard-Wagner-Straße / Langewanneweg leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Skoda die Richard-Wagner-Straße in Richtung Werler Straße, als es im besagten Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit dem Mercedes eines 84-Jährigen kam. Der Mercedes-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt den Langewanneweg stadtauswärts. Durch den Zusammenstoß kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Gehweg der Richard-Wagner-Straße gegen drei Stromkästen der Stadtwerke Hamm. Die 40-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro beziffert. (as)

