Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Beim Abbiegen übersehen - Radfahrer leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 13.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Pastorswall / Viersener Straße in St. Tönis ein Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Radfahrer aus St.-Tönis verletzt wurde. Der 61-Jährige war auf der Straße Corneliusplatz in Richtung Viersener Straße unterwegs und passierte die Kreuzung in den Pastorswall. Eine 84-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Vorst bog vom Pastorswall nach links in die Viersener Straße ab. Möglicherweise wurde sie durch die tief stehende Sonne geblendet und achtete beim Abbiegen nicht auf den Radfahrer. Es kam zur Kollision, bei der der 61- Jährige stürzte und verletzt wurde. /wg (14)

