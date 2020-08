Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 28. August, mit einem leichtverletzten Radfahrer sucht die Polizei einen roten VW mit vier Türen und Hammer Kennzeichen. Gegen 7.50 Uhr war ein 12-Jähriger auf seinem Rad auf der Fahrbahn der Kamener Straße in nördliche Richtung unterwegs. In einem Baustellenbereich touchierte der gesuchte Pkw-Fahrer beim Überholen des Kindes den Griff des Fahrradlenkers, so dass der 12-Jährige stürzte. Der Fahrer des VW hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Aufgrund der Baustelle war es dem Schüler nicht möglich, den Radweg zu nutzen. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell