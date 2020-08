Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch in der Heinrichstraße

Hamm - Pelkum (ots)

In der Zeit vom 18. August 2020 bis zum 27. August 2020, 14 Uhr wurde in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Heinrichstraße eingebrochen. Unbekannte schlugen die Scheibe der Terassentür ein und gelangten so in die Wohnung. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Über die Tatbeute können keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ab)

