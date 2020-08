Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Lottoannahmestelle

Hamm - Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 27. August 2020 wurde kurz vor Ladenschluss gegen 17.55 Uhr eine Lottoannahmestelle an der Hammer Straße überfallen. Eine männliche Person betrat dabei das Geschäft und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nach Herausgabe der Tageseinnahmen flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: etwa 25 bis 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, blonde kurze Haare, maskiert mit einem weißen Mund-Nasen-Schutz, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Cappy. Der Täter hatte einen Stoffbeutel dabei, in dem sich auch das Messer befand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ab)

