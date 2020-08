Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einen 46-Jährigen nahm die Polizei am Mittwoch, 26. August, auf der Weststraße nach einem Ladendiebstahl fest. Gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes den Mann, wie er mehrere Parfüms in seinem Rucksack verstaute und das Geschäft verlassen wollte. Zwei Mitarbeiter hielten den Dieb bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Ladendieb wurde vorläufig festgenommen. Eine von ihm mitgeführte Kneifzange stellten die Polizisten sicher. Der 46-Jährige fiel in der Vergangenheit bereits häufiger wegen Eigentumsdelikten auf.(hei)

