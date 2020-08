Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrüche in Werkstatt und Holzhütte am Tom-Mutters-Weg

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 25. August, 18 Uhr, und Mittwoch, 26. August, 7.45 Uhr, in eine Werkstatthalle einer Lackiererei am Tom-Mutters-Weg ein. Sie hebelten die Seitentüren des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere. Diebesgut fanden die Täter jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Womöglich dieselben Täter sahen es auch auf ein Schulungsgebäude der Lebenshilfe ab, das in unmittelbarer Nähe der Werkstatthalle liegt. Hier brachen die Unbekannten die Eingangstür der Holzhütte gewaltsam auf und durchsuchten die Räume. Aus einem Schreibtisch wurden ein Ladegerät der Marke Stihl und eine Rosenschere der Firma Felco entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

