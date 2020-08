Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht am Rheinsberger Platz

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unfallflucht beging ein Unbekannter in der Zeit zwischen Dienstag, 25. August, 16 Uhr, und Mittwoch, 26. August, 17 Uhr, auf einer Parkfläche am Rheinsberger Platz. Der Unfallverursacher beschädigte einen dort geparkten Chevrolet Spark im Frontbereich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

