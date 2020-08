Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 16-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

An einem Fußgängerüberweg an der Ostwennemarstraße in Höhe des Werner-Figgen-Wegs kam es am Donnerstagmorgen, 27. August, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Ein 83-Jähriger aus Hamm fuhr mit seinem Auto gegen 7.50 Uhr in Richtung Karl-Koßmann-Straße, als ein 16-jähriger Radfahrer mit seinem Rad die Ostwennemarstraße über den Fußgängerüberweg in südliche Richtung querte. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Radfahrer stürzte und sich dadurch leicht verletzte. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (hei)

